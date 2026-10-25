Пакистан вийшов у рожевій формі на матч з Англією — Dawn

У Лахорі збірна Пакистану вийшла у рожевій формі на матч проти Англії в межах тристоронньої серії з крикету. Звичну зелену форму команда замінила в межах Дня поінформування про рак молочної залози, повідомляє Dawn.

Кампанія Pinktober

Ініціативу організувала Пакистанська крикетна рада в межах Pinktober — глобального місяця поінформування про рак молочної залози. У раді заявили, що мета заходу — нагадати про важливість раннього виявлення захворювання, регулярних обстежень і своєчасного лікування, а також підвищити обізнаність про хворобу в країні.

Рожеві стрічки на матчі також носять члени англійської команди, матчеві офіційні особи та коментатори — на знак солідарності з пацієнтами та людьми, які пережили рак молочної залози.

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Рожеві деталі на стадіоні

Рожевим оформили й інші елементи гри: крикетні стійки, графіку та брендування на стадіоні «Гаддафі». Перед матчем Пакистанська крикетна рада також поширила цифрові матеріали в межах інформаційної кампанії.

Комерційний директор ради Алі Аднан Заїді зазначив, що крикет дає змогу звернутися до мільйонів людей і перетворити таке охоплення на змістовну поінформованість про рак молочної залози. Подібні акції проводять і в інших країнах: зокрема, ПАР щороку організовує ODI Pink Day у Йоганнесбурзі, а на Сіднейському крикетному майданчику щороку проводять Pink Test на підтримку благодійної організації McGrath Foundation.

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