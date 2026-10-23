Панель POLADA встановила відсутність порушення у справі Савицького — Interia Sport

У Польщі Дисциплінарна панель першої інстанції Польської антидопінгової агенції POLADA встановила, що волейболіст Міколай Савицький не порушував антидопінгових правил. Як повідомляє Interia Sport, агенція оприлюднила постанову панелі від 20 квітня 2026 року.

Рішення дисциплінарної панелі

Панель розглядала справу щодо можливого порушення статей 2.1 та 2.2 антидопінгових правил POLADA 2021 року. Вона стосувалася проби, відібраної 3 травня 2025 року. За даними рішення, предметом розгляду була можлива наявність в організмі спортсмена modafinil acid — метаболіту модафінілу, який у документі віднесено до групи S6 «Стимулятори» у списку заборонених речовин і методів Всесвітньої антидопінгової агенції WADA за 2025 рік.

Слухання відбувалися 6 серпня, 11 вересня та 3 грудня 2025 року, а також 20 квітня 2026 року. У постанові панель зазначила, що порушення антидопінгових правил POLADA не відбулося, та постановила оприлюднити текст рішення.

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Тимчасове відсторонення скасували

Савицького тимчасово відсторонили у травні 2025 року після результату допінг-тесту, коли він виступав за «Богданку ЛУК Люблін». Спортсмен заперечував порушення. У березні 2026 року POLADA скасувала тимчасове відсторонення після того, як WADA поставила під сумнів аналітичні методи, застосовані Польською антидопінговою лабораторією.

За даними видання, повторне дослідження проби, проведене WADA, не виявило заборонених речовин. Савицький повернувся на майданчик 21 березня. Нині 26-річний догравальник представляє «Богданку ЛУК Люблін».

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