Пантерз перемогли Іґлз без Герца й Барклі — The Guardian

«Кароліна Пантерз» обіграли «Філадельфія Іґлз» з рахунком 25:14 у матчі NFL. Квотербек «Пантерз» Брайс Янг набрав 281 ярд на пасі та віддав два тачдаун-паси Томмі Тремблу, а Чуба Габбард набіг 120 ярдів і заніс тачдаун. За даними The Guardian, «Іґлз» грали без квотербека Джейлена Герца та раннінбека Саквона Барклі.

Герц перебуває у резервному списку травмованих і пропустить щонайменше чотири матчі через тромб у литці. Його замінив Таннер Маккі, який виконав 26 із 45 передач на 215 ярдів і записав на свій рахунок тачдаун. Після перерви «Пантерз» без особливих труднощів діяли проти оборони суперника та покращили баланс сезону до 3–2, тоді як «Іґлз» мають 2–4.

Повернення Вільямса та перемога Беарз

«Чикаго Беарз» перемогли «Атланта Фалконз» — 31:23. Калеб Вільямс, який повернувся після травми підколінного сухожилля, точно виконав перші 12 передач. Д’Андре Свіфт заніс два тачдауни на виносі. «Беарз» вели 31:7, але в останній чверті стримали спробу камбеку суперника.

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Корнербек Кайлер Гордон, який відновився після травми литки, зробив три секи та двічі змусив суперників втратити м’яч. За 2 хвилини 54 секунди до завершення він зробив сек на Майклі Пеніксі-молодшому та вибив у нього м’яч, коли «Чикаго» захищав перевагу 31:23.

Інші результати туру

«Клівленд Браунз» здолали «Балтимор Рейвенс» — 13:10 завдяки 37-ярдовому філдголу Андре Шміта на останньому розіграші. «Рейвенс» вдруге поспіль грали з Тайлером Гантлі на позиції квотербека через травму щиколотки Ламара Джексона. Обидві команди мають баланс 4–2.

«Нью-Інгленд Петріотс» перемогли «Нью-Йорк Джетс» — 26:19, а Дрейк Мей віддав три тачдаун-паси. «Г’юстон Тексанс» на стадіоні «Вемблі» вирвали перемогу над «Джексонвілл Джегуарс» — 34:31: Кай’мі Ферберн реалізував 49-ярдовий філдгол із завершенням часу. «Нью-Орлінс Сейнтс» обіграли «Нью-Йорк Джайентс» — 34:27, а «Теннессі Тайтанс» здобули першу перемогу сезону, перегравши «Індіанаполіс Колтс» — 26:20.

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