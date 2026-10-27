ПАР на 140/0 після першої сесії вирішального тесту з Австралією — TimesLIVE

У Кейптауні збірна ПАР з крикету впевнено розпочала вирішальний третій тест серії проти Австралії. На обідню перерву господарі пішли з рахунком 140/0, а Маркес Акерман та Айден Маркрам оформили першу для ПАР стартову партнерську сотню за три роки.

Як повідомляє TimesLIVE, на момент перерви Акерман набрав 82 рани та оформив перше півстоліття у тестовому крикеті. Для нього це лише другий тест у кар'єрі. Маркрам набрав 56 ранів і записав до активу 15-те півстоліття у тестових матчах.

Австралія обрала гру в полі

Капітан Австралії Пет Каммінс утретє в серії виграв жеребкування та вирішив спершу грати в полі, пославшись на вологу на покритті. У першій сесії поле майже не допомагало боулерам: австралійці могли розраховувати переважно на хороший відскок м'яча. Уже в 11-му овері команда залучила офспінера Нейтана Лайона.

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Австралія також не використала нагоду перервати партнерство: Тревіс Гед не зловив м'яч після удару Маркрама, коли той мав 39 ранів. Наприкінці сесії Маркрам уникнув вибуття після зовнішнього краю від подачі Каммінса — м'яч пролетів повз Марнуса Лабушена на другому сліпі.

Стів Сміт пропустив матч через травму

Перед початком гри Австралія залишилася без одного з провідних бетерів Стіва Сміта, якого не включили до стартового складу через травму шиї, що триває. Каммінс перед жеребкуванням заявив, що Сміт намагався бити вранці, однак відчував дискомфорт.

Після поразки у другому тесті в Гкеберсі Австралія зробила чотири зміни у складі. Кемерон Грін замінив Сміта на четвертій позиції, Джош Інгліс і Купер Конноллі увійшли до команди замість Бо Вебстера та Ніка Меддінсона, а Нейтан Лайон замінив Скотта Боланда.

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