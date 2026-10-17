ПАР очікує повернення Рабади на другий тест з Австралією — Sky Sports News

Збірна ПАР очікує на повернення швидкого боулера Кагісо Рабади у другому тестовому матчі проти Австралії, який розпочнеться в неділю в місті Гкеберха, ПАР. Для Рабади це має стати першим матчем після участі в Індійській прем’єр-лізі у травні. Як повідомляє Sky Sports, через його повернення команда, ймовірно, відмовиться від одного спінера.

У першому тесті серії, який завершився у вівторок у Дурбані, ПАР програла Австралії з різницею у 214 ранів. Після матчу тренер ПАР Шукрі Конрад визнав, що команда значною мірою покладалася на результативність капітана Темби Бавуми, відкривального бітмена Ейдена Маркрама та гравців нижньої частини порядку.

Можливі зміни у складі ПАР

Меттью Брецке, як очікується, отримає ще одну можливість відкрити інінгс разом із Маркрамом. Раян Рікелтон може замінити Кайла Веррейна на позиції вікіткіпера та опуститися нижче в порядку бітменів. Трістана Стаббса, який у першому матчі виходив п’ятим номером, не включили до складу, тому Маркес Акерман може дебютувати в тестовому крикеті.

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Австралія може зберегти склад

Австралія після переконливої перемоги в Дурбані може не робити змін, оскільки повернення Кемерона Гріна після травми, ймовірно, відкладається. Водночас можливе залучення Скотта Боланда, щоб контролювати навантаження на Пета Каммінса, Джоша Гейзвуда та Мітчелла Старка: кожен із них виконав щонайменше 29 оверів у першому тесті.

Гейзвуд, який у вирішальному інінгсі в Дурбані показав найкращий у кар’єрі результат 6–49, вважає, що важливим чинником серії може бути реверс-свінг. За його словами, абразивні покриття та тверда поверхня полів у ПАР швидше зношують м’яч. У перші два дні матчу в Гкеберсі прогнозують дощі та вологу погоду, що може спричинити затримки або скорочення гри.

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