ПАР перемогла Австралію з перевагою в інінг і зрівняла серію — Sky Sports News

Збірна ПАР з крикету перемогла Австралію з перевагою в інінг і 31 ран у другому тестовому матчі в Гкеберзі, ПАР, та зрівняла рахунок у серії з трьох матчів — 1:1. Матч на стадіоні «Сент-Джорджс Парк» завершився після того, як Австралія набрала 295 ранів у другому інінгу.

Як повідомляє Sky Sports, перший тест у Дурбані переконливо виграла Австралія. Перемога ПАР у Гкеберзі зробила третій матч серії в Кейптауні вирішальним.

Австралію змусили грати фолоу-он

ПАР завершила свій перший інінг наприкінці третього дня матчу, який переривали дощі. Капітан Темба Бавума набрав 179 ранів, а Марко Янсен — 85. У відповідь Австралія здобула лише 99 ранів у першому інінгу, а Янсен узяв п’ять вікетів за 33 рани.

Після цього Австралію змусили грати фолоу-он. Останній день команда розпочала з рахунком 156-4 і відставала на 170 ранів. Ранкову сесію скасували через дощ. ПАР також залишилася без одного з основних боулерів Анріха Нортьє: за даними видання, він, імовірно, травмував пах у своєму четвертому овері та не боулив до завершення другого інінгу Австралії.

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Сторіччя Геда не врятувало Австралію

Тревіс Гед, який розпочав день із 87 ранами, оформив своє 13-те тестове сторіччя. Він набрав 121 ран за 190 м’ячів, проте його вибив Віан Мулдер. Мулдер також узяв вікети Скотта Боланда та капітана Австралії Пета Каммінса й завершив інінг із показником 3-64.

Кагісо Рабада взяв чотири вікети за 77 ранів, зокрема вибив Стіва Сміта та Мітчелла Старка. Сміт вийшов під сьомим номером через проблеми з шиєю, що виникли в першому інінгу, і набрав три рани. Янсен завершив матч, коли Джош Гейзлвуд відправив м’яч до Айдена Маркрама на другому сліпі. Загалом Янсен узяв шість вікетів у матчі.

Вирішальний третій тест між ПАР та Австралією розпочнеться в Кейптауні 27 жовтня.

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