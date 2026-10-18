Пау переміг Лестер 41:17 у стартовому матчі Кубка чемпіонів — BBC Sport

Французький «Пау» здобув перемогу над англійським «Лестер Тайгерс» з рахунком 41:17 у матчі першого туру групи 1 Кубка чемпіонів з регбі. Господарі занесли п’ять спроб і отримали бонусний бал, повідомляє BBC Sport.

Пау відігрався після старту Лестера

«Лестер» поступався після раннього штрафного, але надалі заволодів ініціативою завдяки тактичним ударам. Успішний удар Біллі Серла за правилом 50:22 дав англійській команді вигідну позицію, якою скористався капітан Оллі Чессам. Для нього це був перший матч сезону після відновлення від травми стопи.

«Пау» відповів трьома спробами впродовж 20 хвилин до та після перерви. Перед цим арбітр не зарахував спробу Саші Зегера через гру рукою вперед. Наприкінці першого тайму спроби занесли португальський міжнародник Родрігу Марта та проп Джон Зебала. На перерву команди пішли за рахунку 17:10 на користь господарів.

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Дві спроби Марти та ривок наприкінці гри

Після відновлення гри Марта заніс свою другу спробу, пробігши близько 30 метрів. Він очолював список найкращих авторів спроб у поточному сезоні французького Топ-14: шість спроб у п’яти матчах.

Арчі ван дер Флієр заніс спробу в кутовій зоні та скоротив відставання «Лестера» до семи очок. Однак після цього «Пау» набрав 17 очок без відповіді: Аксель Десперес забив штрафний, Тео Аттіссогбе вивів на спробу вінгера Аарона Грандідьє Нкананга, а Фаб’єн Броа-Буарьє перехопив передачу суперника й встановив остаточний рахунок.

У наступних матчах групового етапу Кубка чемпіонів «Лестер Тайгерс» зіграє з «Клермон Овернь», «Глазго Ворріорз» і «Ленстером».

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