Паулу Фонсека достроково залишив Ліон і очолить Спортінг

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Колишній тренер донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека залишив посаду головного тренера французького «Ліона» посеред сезону.

Клуб назвав його рішення несподіваним і висловив розчарування через дострокове припинення співпраці.

За інформацією ЗМІ, португальський фахівець продовжить кар'єру у «Спортінгу». За розірвання контракту клуб має виплатити «Ліону» компенсацію в розмірі 5 млн євро.

До призначення нового наставника французькою командою керуватиме Жорже Масіель.

Фонсека очолював «Шахтар» у 2016–2019 роках і тричі приводив команду до чемпіонства України. Також він працював із «Ромою», «Ліллем», «Міланом» та «Ліоном».

Джерело: заява клубу

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