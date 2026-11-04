Паулу Фонсека достроково залишив Ліон і очолить Спортінг
Колишній тренер донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека залишив посаду головного тренера французького «Ліона» посеред сезону.
Клуб назвав його рішення несподіваним і висловив розчарування через дострокове припинення співпраці.
За інформацією ЗМІ, португальський фахівець продовжить кар'єру у «Спортінгу». За розірвання контракту клуб має виплатити «Ліону» компенсацію в розмірі 5 млн євро.
До призначення нового наставника французькою командою керуватиме Жорже Масіель.
Фонсека очолював «Шахтар» у 2016–2019 роках і тричі приводив команду до чемпіонства України. Також він працював із «Ромою», «Ліллем», «Міланом» та «Ліоном».
Джерело: заява клубу
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