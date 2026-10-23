Пейн набрав 22 очки у перемозі Анадолу Ефес над Бешикташем — Anadolu Agency

У Стамбулі, Туреччина, «Анадолу Ефес» обіграв «Бешикташ» з рахунком 89:80 у сьомому турі баскетбольної Євроліги. Американський захисник Кемерон Пейн набрав 22 очки — це його особистий рекорд результативності в турнірі, повідомляє Anadolu Agency.

Перевага господарів до великої перерви

«Анадолу Ефес» активно почав матч і в середині першої чверті повів 18:9. «Бешикташ» скоротив відставання до трьох очок — 20:17, однак господарі завершили стартову десятихвилинку за переваги 29:17.

На початку другої чверті гості наблизилися до суперника — 35:30. Утім, «Анадолу Ефес» знову перехопив ініціативу та перед великою перервою збільшив відрив до 21 очка — 57:36. Коллін Малкольм приніс команді 15 очок, причому всі — у першій половині гри.

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Спроби Бешикташа відігратися

Після перерви «Бешикташ» розпочав третю чверть ривком 10:0 і за півтори хвилини до її завершення скоротив різницю до семи очок — 65:58. Перед заключною чвертю «Анадолу Ефес» зберігав перевагу 68:60, а згодом знову відірвався в рахунку — 81:64.

Наприкінці матчу гості ще раз наблизилися до суперника — 85:77 трохи більш як за хвилину до фінальної сирени, але «Анадолу Ефес» утримав перемогу. У складі «Бешикташа» найрезультативнішим став Юджин Оморуї з 16 очками, Джейлен Новелл додав 14. Новачок команди Лонні Вокер IV дебютував і набрав п'ять очок. Після матчу обидва стамбульські клуби мають баланс перемог і поразок 3:4.

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