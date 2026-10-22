Перед Ель Класіко скасували обід керівників клубів — Interia Sport

У Барселоні, Іспанія, перед Ель Класіко скасували традиційний обід керівників Реала та Барселони. За даними Mundo Deportivo, на які посилається Interia Sport, президент мадридського клубу Флорентіно Перес не планує приїжджати до столиці Каталонії.

Перес не поїде до Барселони

Як зазначає видання, про намір Переса нібито вже поінформували президента Барселони Жоана Лапорту. Спільні обіди керівництва клубів були багаторічною традицією матчів між Реалом і Барселоною, однак від неї відмовилися за ініціативою президента мадридського клубу.

Interia Sport пов’язує погіршення відносин між клубами з позицією Переса щодо справи Негрейри. За викладом видання, президент Реала публічно заявляє, що Барселона нібито мала інше ставлення з боку арбітрів, і вимагає покарання клубу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

На матчі може бути віцепрезидент Реала

Водночас Mundo Deportivo повідомляє, що на трибунах очікують одного з віцепрезидентів Реала. Минулого сезону в ложі під час Ель Класіко перебував почесний президент мадридського клубу Піррі.

Матч Реала з Барселоною має розпочатися в неділю, 25 жовтня, о 21:00.

Читай нас у