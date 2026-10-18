Перуджа з Семенюком виграла рекордний тайбрейк 25:23 — Interia Sport

В Італії «Сір Суса Скаї Перуджа», за яку виступає польський волейболіст Каміль Семенюк, перемогла «Кунео Воллей» у стартовому матчі сезону LegaVolley. Зустріч завершилася перемогою фаворитів у п’яти сетах, а вирішальна партія закінчилася з рахунком 25:23. Як повідомляє Interia Sport, цей тайбрейк став найдовшим в історії італійської Суперліги.

Матч дійшов до п’ятого сету

«Кунео» виграв першу партію, однак «Перуджа» відповіла перемогою 25:7 у другому сеті. Команда Анджело Лоренцетті вийшла вперед у матчі після 25:15 у третій партії, проте суперники зрівняли рахунок, вигравши четвертий сет — 25:21.

У вирішальній партії «Перуджа» здобула перемогу з рахунком 25:23 та успішно розпочала сезон у LegaVolley.

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13 очок Семенюка

Семенюк провів на майданчику весь матч і розпочинав у стартовому складі кожен сет. Він набрав 13 очок: дев’ять — в атаці, три — ейсами та ще одне — блоком. Польський догравальник став другим за результативністю у складі «Перуджі».

Найбільше очок у переможців набрав бельгійський діагональний Ферре Реггерс — 18. Наступний матч «Перуджа» проведе вдома 25 жовтня проти новачка італійської першості Volley Prata.

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