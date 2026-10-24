П’яст переміг Краковію 3:1 у чемпіонаті Польщі — Interia Sport

П'яст із Гливиць у Польщі переміг Краковію з рахунком 3:1 у матчі 12-го туру польської Екстракласи. Господарі забили двічі до перерви, а наприкінці зустрічі закріпили перемогу.

Два голи до перерви

Рахунок на сьомій хвилині відкрив захисник П'яста Якуб Червінський, який головою реалізував подачу з кутового. На 25-й хвилині перевагу господарів подвоїв Уго Вальєхо: він розіграв комбінацію зі Щепаном Мухою та завдав низового удару.

До перерви П'яст мав нагоду забити втретє, однак Леандро Санка пробив поруч зі стійкою. За даними Interia Sport, у першому таймі команда з Гливиць володіла ініціативою, тоді як гості лише одного разу створили небезпечний момент біля воріт Домена Грила.

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Краковія скоротила відставання

Після перерви Краковія активізувалася й на 62-й хвилині скоротила різницю в рахунку. Кароль Кнап отримав передачу від Отара Какабадзе та без дотику пробив у ворота П'яста.

Гості намагалися зрівняти рахунок, а П'яст відійшов в оборону й розраховував на контратаки. У четверту компенсовану хвилину Андреас Кацантонис потужним ударом із кута штрафного майданчика встановив остаточний результат. Епізод перевірила система VAR, після чого гол було зараховано.

Після 12-го туру П'яст додав три очки до свого доробку та наблизився до верхньої частини турнірної таблиці. Наступний матч команда проведе 27 жовтня вдома проти Гурника Забже в Кубку Польщі.

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