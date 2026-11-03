П’ять збірних відмовилися грати з Росією на ЧС 2027 — The Moscow Times

Збірні Норвегії, Данії, Швеції, Латвії та Чехії не гратимуть проти Росії на чоловічому чемпіонаті світу з хокею 2027 року в Німеччині. Національні федерації пояснили рішення міркуваннями безпеки спортсменів і тренерів, а також геополітичною напруженістю, повідомляє The Moscow Times.

Позиція федерацій

Норвезька хокейна федерація заявила, що її команда, виходячи з поточної ситуації та наявної інформації, не зіграє з Росією на турнірі в травні 2027 року. Водночас норвежці проведуть інші матчі групового етапу за розкладом. Федерація також наголосила, що підтримує відсторонення Росії від міжнародних змагань, доки триває війна проти України.

Голова Данського хокейного союзу Генрік Бах Нільсен заявив, що данська збірна не бачить можливості грати проти Росії за нинішніх обставин. Голова Шведської хокейної асоціації Андерс Ларссон повідомив, що Швеція узгодила це рішення з кількома іншими країнами. Норвегія, Данія та Швеція підтвердили участь в інших поєдинках чемпіонату.

Латвійська хокейна федерація заявила, що рішуче виступає проти повернення Росії до змагань. Її позиція полягає в тому, що латвійські збірні не гратимуть ані проти Росії, ані проти Білорусі, доки триває війна Росії проти України. Чеська хокейна асоціація також приєдналася до позиції інших європейських федерацій.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Рішення CAS і реакція спонсорів

Минулого тижня Спортивний арбітражний суд дозволив Росії знову брати участь у турнірах Міжнародної федерації хокею, скасувавши попереднє рішення IIHF про відсторонення російських команд після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Рішення CAS викликало спротив серед європейських хокейних федерацій, міст-господарів і комерційних партнерів. Фінська хокейна асоціація заявила, що використовуватиме всі доступні засоби, аби не допустити Росію до міжнародних змагань. Компанія AJ Products повідомила про намір припинити спонсорство чемпіонату світу 2027 року, а Nokian Tyres заявила, що також завершить партнерство, якщо Росію допустять до турніру.

90-й чоловічий чемпіонат світу з хокею запланований на 13–30 травня 2027 року в Дюссельдорфі, Гельзенкірхені та Мангаймі.

Читай нас у