Підприємець Ліндон Фолкнер стане головою Валлійського регбійного союзу — BBC Sport

В Уельсі Валлійський регбійний союз призначив колишнього гравця «Ньюпорта» та «Понтіпула» Ліндона Фолкнера новим головою організації. Він офіційно обійме посаду на щорічних загальних зборах WRU в неділю, 22 листопада, повідомляє BBC Sport.

Фолкнер змінить на посаді Річарда Коллієра-Ківуда. Після того як травма завершила його ігрову кар’єру, він перейшов у корпоративний сектор і побудував успішну бізнес-кар’єру у США. Зокрема, він обіймав керівні посади в Technicolor/Nimbus CD International, Microsoft, Pelican Products та Peli Biothermal.

Скорочення професійних команд

Новий голова розпочне роботу в період, коли WRU планує скоротити кількість професійних команд у валлійському регбі з чотирьох до трьох. Команди із західного Уельсу «Оспрейз» і «Скарлетс» змагаються за збереження місця в професійній системі.

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Союз уже підтвердив, що «Кардіфф», який належить WRU, а також приватно підтримувана команда «Дрегонс» продовжать існування після завершення сезону 2027–28. У WRU назвали призначення Фолкнера значним здобутком і заявили, що він може здобути повагу в аматорському та професійному регбі, а також у діловому середовищі.

Повноваження нового голови

Фолкнер заявив, що почне роботу з того, аби вислухати людей навколо себе та залишатися відкритим до обґрунтованої критики. Він назвав повернення до валлійського регбі великою честю й можливістю віддячити спорту, який, за його словами, багато значить для нього, його родини, друзів і жителів Уельсу.

Як незалежний голова Фолкнер має очолювати роботу ради з визначення стратегічного напряму розвитку регбі в Уельсі та контролювати виконання цих рішень виконавчою командою і працівниками WRU. Також він стане глобальним послом союзу.

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