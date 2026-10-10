Пєтушевський приніс Порту перемогу над Марітіму — Interia Sport

У Португалії ФК Порту переміг Марітіму з рахунком 2:1 у матчі восьмого туру чемпіонату. Вирішальний м’яч на 86-й хвилині забив 18-річний Оскар Пєтушевський, який вийшов на поле сімома хвилинами раніше. Про це повідомляє Interia Sport.

Гол після перевірки VAR

Пєтушевський отримав передачу від Якуба Ківіора, обіграв захисника та пробив у верхній кут воріт. Арбітри переглянули епізод за допомогою VAR і зарахували гол: польський футболіст перебував у легальному положенні із запасом лише в один сантиметр.

Ківіор і Ян Беднарек розпочали гру в стартовому складі Порту, тоді як Пєтушевський спочатку залишився на лаві запасних. У другому таймі тренер Франческо Фаріолі також замінив у центрі поля Варелу, який мав жовту картку, на Розаріу.

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Порту відігрався до перерви

Марітіму відкрив рахунок на 16-й хвилині після дальнього удару Салаї. Порту зрівняв рахунок ще до перерви: після атаки правим флангом і боротьби в штрафному майданчику м’яч у ворота з близької відстані відправив Фрогольдт.

Після восьми матчів Порту має максимальні 24 очки та очолює турнірну таблицю. Команда захищає титул чемпіона Португалії, зазначає видання.

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