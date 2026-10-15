Пєтушевський став наймолодшим польським дебютантом Ліги чемпіонів — Interia Sport

Польський футболіст Оскар Пєтушевський установив рекорд під час дебюту в Лізі чемпіонів. У матчі «Реал Бетіс» — «Порту» на стадіоні «Ла-Картуха» він став наймолодшим польським дебютантом в історії турніру. На момент першої гри в змаганні йому було 18 років, чотири місяці та 24 дні.

Вийшов на поле на 59-й хвилині

Пєтушевський з’явився на полі у другому таймі, на 59-й хвилині. За даними Interia Sport, це також був його найбільший ігровий час в одному матчі після нещодавньої м’язової травми.

Інший польський футболіст «Порту» Якуб Ківіор провів на полі весь матч. Ян Беднарек не зіграв через відсторонення.

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Перемога «Бетіса» після камбеку

Матч завершився перемогою «Реал Бетіса» з рахунком 3:2. Господарі першими відкрили рахунок, однак «Порту» згодом повів 2:1. «Бетіс» відігрався та здобув перемогу. Загалом м’яч шість разів опинявся у воротах, але один гол скасували через гру рукою футболіста «Порту» перед взяттям воріт.

Наступний матч у Лізі чемпіонів «Порту» проведе 20 жовтня проти ПСВ Ейндговен.

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