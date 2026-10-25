Пілот Антонеллі виграв Гран-прі США та наблизився до титулу — Interia Sport

У США пілот Mercedes Андреа Кімі Антонеллі переміг у Гран-прі США та наблизився до дострокового здобуття титулу чемпіона світу Формули-1. Як повідомляє Interia Sport, 20-річному італійцю для дострокового оформлення титулу не вистачило двох очок.

Дев'ята перемога сезону

Антонеллі зберіг лідерство після старту та протягом гонки утримував кількасекундну перевагу над суперниками. Після піт-стопів він повернувся на першу позицію і знову відірвався від пелотону. Цей успіх став для гонщика дев'ятою перемогою в сезоні.

Друге місце посів Шарль Леклер, третім фінішував Макс Ферстаппен. У боротьбі за інші позиції Ландо Норріс утратив друге місце та зрештою опустився на п'яту сходинку після того, як його випередив Льюїс Гамільтон.

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Штрафи та сходи

На старті гонки запроваджували режим віртуального автомобіля безпеки, щоб прибрати трасу. Джордж Расселл отримав п'ятисекундний штраф після розгляду епізоду, в якому він міг здобути перевагу поза межами траси. Пілота Haas Олівера Бермана оштрафували на 10 секунд за зіткнення з П'єром Гаслі.

Берман згодом зійшов через технічні несправності, а Франко Колапінто припинив гонку через проблему з днищем боліда. За п'ять кіл до фінішу через несправність силової установки зійшов Валттері Боттас, що спричинило ще один режим віртуального автомобіля безпеки. Це не завадило Антонеллі впевнено довести заїзд до перемоги.

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