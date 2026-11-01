Пілот Льюїс Гамільтон взяв поул для Ferrari в Мехіко — BBC Sport

Пілот Льюїс Гамільтон здобув першу поул-позицію у складі Ferrari в кваліфікації Гран-прі Мехіко в Мексиці. Семиразовий чемпіон світу випередив гонщика Mercedes Джорджа Расселла на 0,009 секунди, повідомляє BBC Sport.

Перший поул за понад три роки

Для Гамільтона це перший поул із Гран-прі Угорщини 2023 року — відтоді минуло три роки й три місяці. Гамільтон і Расселл рано виїхали на перші спроби у фінальному сегменті кваліфікації. Після цього вони спостерігали, як суперники намагалися, але не змогли їх перевершити.

Напарник Гамільтона Шарль Леклер поступився йому 0,119 секунди. Макс Ферстаппен був найшвидшим після двох секторів свого кола та претендував на поул, однак заблокував колеса в шпильці на стадіонній частині траси й зіпсував спробу.

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Антонеллі стартуватиме четвертим

Кімі Антонеллі кваліфікувався п'ятим — позаду Леклера та Ферстаппена. Водночас італієць розпочне гонку з четвертої позиції через штраф Ферстаппена з втратою одного місця на старті.

Антонеллі може оформити титул чемпіона світу в недільній гонці. Цьому здатні завадити лише перемога Расселла за фінішу Антонеллі нижче дев'ятого місця або перемога Гамільтона за умови, що італієць не набере очок.

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