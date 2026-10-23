Пілот Red Bull Макс Ферстаппен розкритикував покриття траси в Остіні — Sky Sports News

Пілот Red Bull Макс Ферстаппен перед Гран-прі США в Остіні різко розкритикував нерівне покриття траси Circuit of The Americas. Чотириразовий чемпіон світу заявив, що вибоїни на автодромі можуть негативно впливати на хребет гонщиків. Про це повідомляє Sky Sports News.

Скарги на стан покриття

Ферстаппен зазначив, що бачив стан траси під час перегонів чемпіонату світу з автоперегонів на витривалість WEC і вважає її «надзвичайно нерівною». За його словами, команді буде складно знайти налаштування боліда для ділянок, де покриття особливо нерівне, а реакція машини на ці умови поки невідома.

Нідерландський гонщик назвав конфігурацію Circuit of The Americas однією з найкращих і позитивно відгукнувся про Остін як місце проведення етапу. Водночас він наголосив, що наявні нерівності є неприйнятними. На думку Ферстаппена, локальне шліфування покриття не розв’язує основної проблеми, яка, як він сказав, міститься під поверхнею траси.

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Пілот Red Bull заявив, що для усунення проблеми потрібно повністю відкрити покриття траси та усунути її причину, хоча це вимагатиме значних витрат часу й коштів. Він також повідомив, що під час медичних перевірок нижня частина його хребта виглядала «не надто добре», а продовження заїздів на такому покритті може посилити негативний вплив на спортсменів.

Реакції Норріса та Расселла

Ландо Норріс також поскаржився на нерівності Circuit of The Americas. Він сказав, що на окремих трасах приймає таблетки від головного болю перед виїздом, адже через удари болід різко підкидає і пілот б’ється головою об підголівники. За його оцінкою, якби цей автодром будували нині, він не відповідав би чинним вимогам до нових трас.

Джордж Расселл назвав нерівне покриття частиною перегонів, однак висловив занепокоєння загальним станом асфальту на трасах Формули-1. Він вважає, що автодроми варто оновлювати кожні кілька років. Расселл пояснив, що боліди Формули-1 рухаються дуже низько над землею, а 18-дюймові шини мають менший профіль, тому гірше пом’якшують удари від нерівностей.

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