Пілот Red Bull Макс Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Сінгапуру — BBC Sport

Пілот Red Bull Макс Ферстаппен переміг у спринтерській гонці Гран-прі Сінгапуру. Лідер заїзду, гонщик Mercedes Джордж Расселл, вибув уже наприкінці першого кола після аварії на трасі зі змінним покриттям — одна її частина була сухою, а інша мокрою, повідомляє BBC Sport.

Аварія Расселла на першому колі

Расселл занадто широко пройшов останній поворот наприкінці першого кола та втратив контроль над болідом Mercedes. Машину розвернуло поперек траси: вона вдарилася у внутрішню стіну, після чого відскочила до зовнішньої. Інші учасники гонки змогли уникнути зіткнення з болідом британця.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зіткнення McLaren змінило позиції

На останньому колі Ландо Норріс зіткнувся з напарником по McLaren Оскаром Піастрі, коли намагався обігнати його у п'ятому повороті. Це дозволило напарнику Расселла по Mercedes Кімі Антонеллі піднятися на четверте місце.

Лідерство Антонеллі в чемпіонаті

Вибуття Расселла разом із четвертим місцем Антонеллі збільшило перевагу італійця в чемпіонаті до 89 очок. Спринтерська гонка стала частиною вікенду Гран-прі Сінгапуру.

Читай нас у