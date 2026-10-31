Пілоти Ф1 Ферстаппен і Ловсон втратять по позиції на старті — Sky Sports News

Пілоти Формули-1 Макс Ферстаппен та Ліам Ловсон отримали штраф у вигляді втрати однієї позиції на стартовій решітці Гран-прі Мехіко в Мексиці після зіткнення у другій п’ятничній практиці. Стюарди визнали дії обох гонщиків неприйнятними, повідомляє Sky Sports.

Контакт у фінальному секторі

Інцидент стався на автодромі імені братів Родрігес у Мехіко. Ферстаппен намагався випередити Ловсона з внутрішнього боку в 12-му повороті перед колишнім бейсбольним стадіоном. Пілот Racing Bulls не поступився позицією, після чого боліди їхали поруч у 13-му повороті та зіткнулися в 14-му.

Від машини нідерландця відлетів уламок, через що сесію перервали червоними прапорами. У рішенні стюардів зазначено, що зіткнення такого типу під час тренувань трапляються вкрай рідко. Обидва гонщики також визнали свої маневри непотрібними й незграбними.

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Причини штрафу

Стюарди нагадали, що раніше в п’ятницю на зустрічі менеджерів команд їх попередили про обгони у фінальному секторі траси. З огляду на подібні епізоди у вільних заїздах цього сезону вони вирішили посилити санкцію: замість офіційного попередження застосували штраф на стартовій решітці.

До оголошення рішення Ферстаппен розкритикував дії Ловсона, заявивши, що той міг поводитися розсудливіше. Ловсон одразу після контакту по радіо сказав, що Ферстаппен в’їхав у нього та виїхав за межі траси в бік його боліда. Керівник Racing Bulls Алан Пермане назвав зіткнення цілком непотрібним і заявив, що обидва пілоти могли діяти краще.

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