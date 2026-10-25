Пйотр Зелінський забив з пенальті й приніс Інтеру перемогу — Interia Sport

«Інтер» переміг «Фіорентину» з рахунком 2:1 у матчі Серії А. Команда Крістіана Ківу поступалася 0:1 до 91-ї хвилини, однак Маркус Тюрам зрівняв рахунок. Пйотр Зелінський реалізував пенальті на сьомій хвилині компенсованого часу та приніс господарям перемогу 2:1.

Голи наприкінці матчу

Пенальті було призначено за рахунку 1:1. Польський футболіст точно виконав удар з одинадцятиметрової позначки. Цей гол став вирішальним у матчі, оскільки до нього команди мали нічию.

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Перше місце в таблиці

За підсумками матчу «Інтер» піднявся на перше місце в турнірній таблиці Серії А. До завершення основного часу міланська команда уникнула поразки завдяки голу Тюрама. Після цього Зелінський забив другий м’яч «Інтера» з пенальті.

Зелінський є представником Польщі, а переможний удар виконав у компенсований час гри. Про перебіг матчу та зміну позиції «Інтера» в таблиці повідомляє Interia Sport.

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