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Інгвар Йоунссон, який виступав за національну команду Ісландії з футболу, помер у віці 37 років. Онкологічне захворювання у колишнього голкіпера діагностували навесні 2026 року.

«З глибоким жалем і сумом повідомляємо, що наш дорогий друг і товариш по команді Інгвар Йоунссон, воротар «Вікінгура», помер у середу, 25 листопада, в оточенні своїх близьких. Клуб і всі гравці команди "Вікінгур" висловлюють свої співчуття його сім'ї та близьким», – говориться у заяві клубу.

Йоунссон виступав за «Вікінгур» з 2020 року, разом із ним команда чотири рази виграла чемпіонат Ісландії, по три рази – Кубок та Суперкубок Ісландії.

Свою професійну кар'єру він розпочав у клубі «Ньярдвік», потім перейшов до «Стьярнана». Після цього він грав в Норвегії та Данії.

У збірній воротар дебютував у 2014 році, провів у її складі вісім матчів. Інгвар Йоунссон входив до заявки команди на Євро-2016, де ісландці дійшли до чвертьфіналу.

Нагадаємо, Ющенко, Ахметов, Гордон і Усики підтримали Шахтар перед матчем із Фенербахче.

Раніше Арда Туран назвав матч із Фенербахче найгіршим для Шахтаря в Лізі чемпіонів.

Турецький «Фенербахче» здобув перемогу над донецьким «Шахтарем» з рахунком 1:0 у матчі п’ятого туру лігового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбувся у Лондоні, Велика Британія, на стадіоні «Стемфорд Брідж», а єдиний м’яч у другому таймі забив Ведат Мурікі.

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