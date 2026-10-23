Пітсо Мосімане назвав 38 гравців на матчі кваліфікації проти Кенії — TimesLIVE

Тренер Bafana Bafana Пітсо Мосімане оголосив попередню заявку з 38 футболістів на два матчі кваліфікації Кубка африканських націй проти Кенії, що відбудуться наступного місяця. Про це повідомляє TimesLIVE.

Повернення до складу

До заявки після пропуску попереднього збору з різних причин повернулися Таленте Мбата, Лебоханг Мабое та Люк ле Ру. Мабое залишив минулий збір через травму, а тепер конкуруватиме за місце в півзахисті з Тебого Мокоеною, Спхепело Сітхоле, Батусі Аубаасом і Брукліном Поггенполем.

У тексті TimesLIVE також називає Мбекезелі Мбоказі серед гравців, які повернулися, та включає його до переліку захисників. Водночас у підписі до фото видання зазначає, що футболіст вибув до кінця року через травму.

Серед захисників у попередньому складі також значаться Іме Окон, Олвету Макханья, Обри Модіба, Фавааз Басадієн, Нкосінаті Сібісі, Самукеле Кабіні та Аден Маккарті.

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Гравці за хорошу форму

За хорошу форму до попереднього переліку включили воротаря Такасани Мбанджву, а також Адена Маккарті, Нкосінгіфіле Радебе, Девіна Тітуса, Бойтумело Радіопане та Нкабу Ксулу.

Нападник Евіденс Макгопа знову не потрапив до заявки. Янела Мбутума, який був у складі команди на попередньому зборі перед матчами з Гвінеєю, Еритреєю та Єгиптом, цього разу не викликаний.

До переліку нападників також увійшли Ікрам Рейнерс, Кассіус Майлула, Ташрік Метьюз, Освін Апполліс, Релебогіле Мофокенг, Лютер Сінгх, Лайл Фостер, Цхепанг Моремі та Пусо Дітхеджане.

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