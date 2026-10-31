Півфінал Кубка шотландської ліги Рейнджерс — Абердин перенесли — Sky Sports News
Півфінальний матч Кубка шотландської ліги між «Рейнджерс» та «Абердином» перенесли на пізнішу дату, повідомляє Sky Sports News.
Статус матчу
У матчевому коментарі зазначено, що гру відкладено і проведуть пізніше. Причину перенесення, а також нову дату й час проведення в повідомленні не вказано.
Sky Sports News позначає зустріч як Scottish League Cup Semi Final, тобто півфінал Кубка шотландської ліги. У картці матчу також вказано статус перенесення.
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Заплановані дата і місце
У розкладі поєдинок був призначений на 17:30 у суботу, 31 жовтня 2026 року. Місцем проведення зазначено Hampden Park.
У розкладі Sky Sports News матч названо Rangers vs Aberdeen. На сторінці також доступні розділи з коментарем, складами команд, статистикою, турнірною таблицею та коефіцієнтами. Вона містить позначки повного часу, додаткового часу та перерви.