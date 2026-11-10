Північна Ірландія – Україна: де дивитися вирішальний матч Ліги націй

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Збірна України з футболу в суботу, 14 листопада, проведе важливий матч групового етапу Ліги націй. Команда під керівництвом Андреа Мальдери зіграє на виїзді проти лідера квартету — збірної Північної Ірландії. Наразі «синьо-жовті» відстають від суперників на чотири очки в турнірній таблиці.

Поєдинок відбудеться на Національному футбольному стадіоні в Белфасті. Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.

OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію матчу Північна Ірландія — Україна. Уболівальники також зможуть переглянути гру наживо на відеосервісі MEGOGO.

Пряма трансляція поєдинку відбудеться на каналі «Megogo Футбол Перший». Перед матчем і під час ефіру глядачам запропонують традиційну аналітичну студію за участю журналістів та футбольних експертів.

Крім того, гру безкоштовно покаже телеканал «Megogo Спорт». Його сигнал доступний глядачам цифрового ефірного телебачення Т2 та абонентам кабельних мереж.

У першому матчі між командами українська збірна, яка формально грала вдома, зазнала розгромної поразки з рахунком 0:3.

При цьому «синьо-жовті» не можуть забити у ворота північноірландців уже п'ять матчів поспіль. Востаннє українцям вдалося відзначитися у протистоянні з цією збірною ще у квітні 1997 року.

Тоді гол забив Андрій Шевченко. Для легендарного українського футболіста цей м'яч став першим у кар'єрі за національну збірну.

Нагадаємо, нападник «Галатасарая» Рафаел Леан не допоможе збірній Португалії в листопадових матчах Ліги націй проти Данії та Вельсу.

У Швеції перед матчем Ліги націй на Strawberry Arena планують вшанувати п’ятьох футболістів, які виступали за національну збірну: Віктора Классона, Еміля Форсберга, Еміля Крафта, Робіна Ольсена та Мартіна Ольссона.

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