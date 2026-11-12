Північна Ірландія — Україна: де та коли дивитися ключовий матч Ліги націй

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Збірна України з футболу в суботу, 14 листопада, проведе важливий матч групового етапу Ліги націй. Команда під керівництвом Андреа Мальдери зіграє на виїзді проти лідера квартету — збірної Північної Ірландії. Наразі «синьо-жовті» відстають від суперника на чотири очки в турнірній таблиці.

Поєдинок відбудеться на Національному футбольному стадіоні в Белфасті.

Уболівальники зможуть переглянути пряму трансляцію з Великої Британії на відеосервісі MEGOGO. Матч покажуть на каналі «Megogo Футбол Перший», де передбачена традиційна аналітична студія за участю журналістів та футбольних експертів.

Крім того, безкоштовна трансляція буде доступна на телеканалі «Megogo Спорт». Його сигнал можуть приймати глядачі цифрового ефірного телебачення Т2, а також абоненти кабельних мереж.

У першому матчі між командами українська збірна, яка формально грала на власному полі, зазнала розгромної поразки з рахунком 0:3.

До того ж «синьо-жовті» не можуть забити у ворота північноірландців уже п’ять матчів поспіль.

Востаннє українцям вдалося відзначитися у грі проти цієї команди ще у квітні 1997 року. Автором гола став Андрій Шевченко. Для нього той м’яч був першим у кар’єрі за національну збірну України.

Таким чином, майбутній поєдинок у Белфасті стане для команди Андреа Мальдери нагодою не лише покращити турнірне становище, а й перервати тривалу безгольову серію в матчах із Північною Ірландією.

Нагадаємо, нападник «Галатасарая» Рафаел Леан не допоможезбірній Португалії в листопадових матчах Ліги націй проти Данії та Вельсу.

У Швеції перед матчем Ліги націй на Strawberry Arenaпланують вшанувати п’ятьох футболістів, які виступали за національну збірну: Віктора Классона, Еміля Форсберга, Еміля Крафта, Робіна Ольсена та Мартіна Ольссона.

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