Півзахисник Пйотр Зелінський отримав у Мілані Gentleman Award — Interia Sport

Польський півзахисник «Інтера» Пйотр Зелінський отримав у Мілані, Італія, відзнаку Gentleman Award. Нагороду вручають футболістам, яких у попередньому сезоні відзначили за принципи чесної гри, порядність і спортивний дух на полі та поза ним, повідомляє Interia Sport.

Відзнака за fair play

Зелінський повернувся до Мілана після збору національної команди Польщі та взяв участь у церемонії нагородження. За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, Gentleman Award присуджують із 1996 року футболістам, які в попередньому сезоні вирізнялися fair play, чесністю та спортивним духом.

Організатори премії також наголошують, що для відзначення мають значення не лише футбольні якості, а й професіоналізм спортсмена на полі та поза ним.

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Заява про цілі «Інтера»

Під час вечора польський футболіст висловився про найближчий відрізок сезону для команди, яку тренує Крістіан Ківу. Зелінський заявив, що в дев'яти матчах до наступної паузи на поєдинки збірних «Інтер» прагне грати так, як уміє, та виграти якомога більше зустрічей.

Серед попередніх лауреатів премії були Алессандро Дель П'єро, Андреа Пірло, Роналдо Назарио, Луїш Фігу, Хав'єр Дзанетті, Паоло Мальдіні, Джанлуїджі Буффон і Кака.

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