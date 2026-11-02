Півзахисника Джека Гріліша знову не включили до заявки Евертона — The Guardian

Півзахисник «Евертона» Джек Гріліш не увійшов до складу команди на виїзний матч Прем’єр-ліги проти «Ньюкасла» у Ньюкаслі, Англія. Для 31-річного англійця це буде третя поспіль пропущена гра за клуб.

Гріліш залишився на Мерсісайді

Як повідомляє The Guardian, «Евертон» вирушив на північний схід Англії без Гріліша. Футболіст залишився на Мерсісайді, де працюватиме над фізичною формою на тренувальній базі клубу Finch Farm.

Цього літа Гріліш вдруге приєднався до «Евертона» на правах оренди з «Манчестер Сіті». Головний тренер команди Девід Мойєс поки не уточнював, коли гравця знову розглядатимуть для включення до складу.

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Причини попередньої відсутності

Минулого четверга Гріліш не зіграв у переможному для «Евертона» матчі Кубка англійської ліги з дисциплінарних причин. За даними видання, він пропустив тренування без дозволу напередодні поєдинку четвертого раунду.

Перед цим півзахисник також був відсутній у матчі Прем’єр-ліги проти «Арсенала», який «Евертон» програв. Тоді причиною пропуску була хвороба.

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