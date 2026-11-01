Півзахисниця Дрю Спенс встановила рекорд Жіночої суперліги — BBC Sport

Півзахисниця «Тоттенгема» Дрю Спенс стала рекордсменкою Жіночої суперліги Англії за кількістю матчів. У недільній грі проти «Бірмінгем Сіті» 34-річна футболістка вийшла у стартовому складі та провела 217-й поєдинок у турнірі, перевершивши показник колишньої капітанки «Челсі» Міллі Брайт, повідомляє BBC Sport.

Рекордний матч

Спенс назвала це досягнення дуже важливим для себе та своєї родини. За її словами, у молоді роки вона більше думала про здобуття трофеїв, а згодом усвідомила значення постійної роботи над фізичною формою та готовності виходити на поле протягом багатьох сезонів.

Футболістка пройшла академії «Арсенала» та «Фулгема», після чого 14 років виступала за «Челсі». У складі цього клубу вона виграла п'ять титулів чемпіонки та чотири Кубки Англії. До «Тоттенгема» Спенс перейшла у 2022 році, а влітку її призначили капітанкою команди.

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Форма та подальші плани

У першому сезоні за «Тоттенгем» Спенс зіграла 22 матчі — більше, ніж у будь-якому окремому сезоні в «Челсі». У сезоні 2026–27 вона провела на полі кожну хвилину матчів «Тоттенгема» в Жіночій суперлізі. Наприкінці сезону Спенс може стати єдиною польовою гравчинею клубу, яка відіграла по 90 хвилин у кожному матчі ліги.

Спенс, яка у 2021 році змінила спортивне громадянство з англійського на ямайське, заявила, що нині перебуває у найкращій формі в кар'єрі. Вона пов'язала це з кращим розумінням власного організму, відновленням і харчуванням. Футболістка також зазначила, що не планує завершувати кар'єру найближчим часом та хоче й надалі вдосконалювати гру.

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