Плавчиня Кейра Раттур захистила титул чемпіонки світу на 50 м брасом — ERR News

Естонська плавчиня Кейра Раттур здобула золоту медаль на дистанції 50 метрів брасом на чемпіонаті світу з плавання серед спортсменів із синдромом Дауна, що проходить в Албуфейрі, Португалія. Вона подолала дистанцію за 46,33 секунди та захистила свій титул чемпіонки світу, повідомляє ERR News.

Три медалі за три дні

Це друга золота нагорода Раттур на турнірі та третя медаль за три дні змагань. У понеділок вона перемогла на дистанції 100 метрів брасом, а в неділю здобула бронзу на дистанції 200 метрів.

Срібну медаль у запливі на 50 метрів брасом виборола Марія Агєєва, яка виступає під нейтральним прапором, із результатом 50,52 секунди. Третьою фінішувала представниця Португалії Матільде Лусія Гашпар — 51,06 секунди.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Результати інших естонських спортсменів

Тренерка Ейлі Паап заявила, що тактика захисту титулу спрацювала, а технічно все пройшло добре. За її словами, Раттур знову продемонструвала, що належить до найсильніших плавчинь світу із синдромом Дауна.

На змаганнях також виступили інші естонські спортсмени. Ерік Тетт став шостим на 100 метрах на спині з часом 1 хвилина 30,42 секунди. Каспар Пауль Лойк посів 12-те місце на 200 метрах комплексним плаванням із результатом 3 хвилини 28,13 секунди та 14-те — на 100 метрах на спині з часом 1 хвилина 35,39 секунди. Харді Паїс фінішував 12-м на дистанції 50 метрів брасом за 46,37 секунди.

У чемпіонаті беруть участь 172 плавці з 24 країн. Це 12-й чемпіонат світу з плавання серед спортсменів із синдромом Дауна, який стартував 30 жовтня та триватиме до п’ятниці.

Читай нас у