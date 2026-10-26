Плавець Пітер Кутзе встановив рекорд світу на 50 м на спині — Daily Maverick

Південноафриканський плавець Пітер Кутзе встановив світовий рекорд на дистанції 50 метрів на спині під час Кубка світу з плавання у Ташкенті, Узбекистан. 9 жовтня 22-річний спортсмен проплив дистанцію за 22,09 секунди, перевершивши попередній рекорд росіянина Климента Колесникова — 22,11 секунди, встановлений у 2022 році.

Як повідомляє Daily Maverick, Кутзе також здобув перший у кар’єрі титул переможця Кубка світу. За підсумками тритижневого турніру, що складався з трьох етапів, він посів перше місце в загальному заліку та виборов 10 медалей.

Дві потрійні перемоги

На кожному з трьох етапів Кутзе виграв золоті медалі на дистанціях 100 і 200 метрів на спині. Це принесло йому дві так звані потрійні корони. Сам спортсмен назвав перемогу в загальному заліку одним із найскладніших своїх досягнень, оскільки протягом трьох тижнів потрібно було зберігати стабільність і концентрацію.

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Тренер Рокко Мейрінг спершу вважав участь Кутзе у Кубку світу небажаною для тренувального графіка: змагання проходили між Іграми Співдружності, що завершилися в серпні, та чемпіонатом світу з плавання на короткій воді в грудні. Проте плавець наполягав на виступі, бо хотів мати більше стартів, і згодом тренер визнав це рішення правильним.

Підготовка до Лос-Анджелеса

Мейрінг тренує Кутзе з 16 років у програмі Університету Преторії. На Олімпіаді 2024 року в Парижі плавець вийшов до фіналів на 100 та 200 метрів на спині, де посів п’яте і сьоме місця відповідно. За словами тренера, після Парижа спортсмен зосередився, зокрема, на вдосконаленні роботи під водою.

Після Кубка світу Кутзе та Мейрінг готуються до грудневого чемпіонату світу в 25-метровому басейні. Довгострокова мета команди — підійти до Олімпіади 2028 року в Лос-Анджелесі в готовності боротися за медаль.

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