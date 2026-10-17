Погонь обіграла ГКС Катовіце 1:0 завдяки голу Хорді Санчеса — Interia Sport

Погонь Щецин перемогла ГКС Катовіце з рахунком 1:0 у матчі 11-го туру польської Екстракляси. Єдиний гол у Катовіце на 51-й хвилині забив Хорді Санчес, повідомляє Interia Sport.

Скасований гол Погоні

У першому таймі команди не забили. На старті другої половини зустрічі м’яч опинився у воротах ГКС після удару Пола Мукаїру, який зіграв на добиванні після сейву Габріеля Кобилака. Головний арбітр Шимон Марциняк зафіксував офсайд, а після перевірки VAR рішення залишилося чинним.

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Гол Санчеса приніс перемогу

Невдовзі Погонь усе ж повела в рахунку. Аттіла Салаї виконав довгу передачу на Санчеса, який вийшов сам на сам із воротарем ГКС та реалізував момент. Господарі намагалися відігратися: зокрема, Марцель Вендриховський на 61-й хвилині пробив здалеку, але Валентин Кожокару впорався з ударом.

У компенсований час Ілля Шкурин мав нагоду зрівняти рахунок після передачі Адама Зрелака, однак пробив повз стійку. За статистикою матчу, ГКС володів м’ячем 66% часу та завдав 16 ударів проти 12 у суперника, але Погонь здобула виїзну перемогу.

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