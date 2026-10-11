Погонь Щецин обіграла Корону 2:0 завдяки голу й асисту Мукаїру — Interia Sport

Погонь Щецин перемогла Корону Кельце з рахунком 2:0 у матчі 10-го туру польської Екстракласи, який відбувся у Щецині. Господарі продовжили безпрограшну серію в чемпіонаті до восьми поєдинків, а Корона зазнала першої поразки після чотирьох виїзних перемог у лізі та Кубку Польщі. Про це повідомляє Interia Sport.

Гол перед перервою

На початку зустрічі воротар Погоні Валентін Кожокару відбив удар Маріуша Степінського. У відповідь Патрик Дзичек перевірив голкіпера Корони Ксавера Дзеконського. Перший тайм також запам’ятався сутичкою між футболістами, яку зупиняв арбітр Пйотр Ласик.

Рахунок було відкрито в компенсований час першої половини. Пол Мукаїру віддав передачу врозріз на Мацея Войцеховського, який пробив з близької відстані. М’яч після удару торкнувся стійки та опинився у воротах — 1:0.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Два призупинення гри

У другому таймі матч двічі переривали через використання піротехніки на трибунах. Незадовго до 70-ї хвилини Міхаель Амеяв відправив м’яч у ворота Погоні, однак взяття воріт не зарахували через офсайд. Згодом Амеяв завдав ще одного удару, який відбив Кожокару.

Остаточний рахунок на 86-й хвилині встановив Мукаїру. Нігерійський футболіст, який асистував при першому голі, сам відзначився у матчі. За статистикою матчу, Корона більше володіла м’ячем — 52% проти 48%, а також завдала 17 ударів проти семи у Погоні.

Читай нас у