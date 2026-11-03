Point of Law виграв Кубок Мельбурна — ABC News Australia

Кінь Point of Law переміг у 166-му Кубку Мельбурна на іподромі Флемінгтон в Австралії. Для тренера Сіарона Махера це друга перемога в цих перегонах, а жокей Ітан Браун уперше виграв Кубок Мельбурна.

Фініш на прямій

Point of Law на фінішній прямій випередив Royal Supremacy, який також тренується у стайні Махера. За даними ABC, далі фінішували Zahrann і Juja Kibo.

Для Point of Law цей старт став шостим у кар'єрі. Кінь зберіг форму після перемоги в Geelong Cup.

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Третій трирічний переможець

Як повідомляє ABC News Australia, Point of Law став третім трирічним конем із Північної півкулі, який виграв Кубок Мельбурна. До нього цього досягли Rekindling у 2017 році та Cross Counter у 2018 році.

Ітан Браун привів до перемоги Point of Law, який раніше належав королю Чарльзу III та королеві Каміллі.

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