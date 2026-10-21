Пол Джордж набрав рекордні 38 очок у дебюті за Бостон — Interia Sport

У Детройті «Детройт Пістонс» перемогли «Бостон Селтікс» з рахунком 121:113 у матчі, який, за даними Interia Sport, відкрив сезон НБА 2026/27. Найрезультативнішим у складі гостей став Пол Джордж: у першому матчі за «Бостон» він набрав 38 очок.

Рекорд у дебютному матчі

Як повідомляє видання, цей результат став рекордом «Селтікс» за кількістю очок, набраних гравцем у дебюті за команду. Попереднє досягнення належало Крістапсу Порзінгісу, який у 2023 році набрав 30 очок у своєму першому матчі за клуб.

Джордж перевершив показник Порзінгіса ще в третій чверті та завершив гру з 38 очками. Раніше баскетболіст реагував на критику через свій вік, зазначаючи, що такі коментарі водночас смішать і засмучують його, а також що він здатен грати на високому рівні, коли здоровий. У джерелі цю заяву наведено з посиланням на портал probasket.pl.

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Повернення Детройта

Після першої половини зустрічі «Бостон» вів у рахунку: гості виграли першу чверть 28:27, а другу — 30:18. Проте після перерви «Пістонс» перехопили ініціативу, перемігши в третій чверті 37:30, а в четвертій — 39:25.

Команду «Детройта», яку тренує Джей Бі Бікерстафф, до перемоги привели Джейлен Дюрен, Данкан Робінсон і Кейд Каннінгем. За даними Interia Sport, кожен із них набрав понад 20 очок. Видання також зазначає, що «Пістонс» стали першими лідерами сезону.

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