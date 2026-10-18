Полісся у меншості розгромило Динамо

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У центральному матчі дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги житомирське «Полісся» здобуло перемогу над київським «Динамо» з рахунком 3:1.

Поєдинок розпочався для житомирян із вилучення голкіпера Олега Кудрика вже на 5-й хвилині за гру рукою за межами штрафного майданчика. Скориставшись чисельною перевагою, кияни відкрили рахунок на 19-й хвилині зусиллями Тараса Михавка. Втім, на 26-й хвилині форвард «Полісся» Ігор Краснопір зрівняв рахунок, а у другому таймі реалізував пенальті та забив третій м'яч, оформивши хеттрик.

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Перемога дозволила «Поліссю» зберегти другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України, тоді як «Динамо» залишилося на третій позиції.

Джерело: УПЛ ТБ.

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