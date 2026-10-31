Поліція оприлюднила заяви трьох жінок про ймовірне насильство Джейкобса — The Guardian

Поліція Гобарта/Лоренса оприлюднила матеріали справи щодо ранінгбека Green Bay Packers Джоша Джейкобса, які містять заяви трьох жінок про ймовірне насильство з його боку. Жінки звернулися до правоохоронців під час розслідування справи, пов’язаної з травневим арештом гравця, повідомляє The Guardian.

Заяви трьох жінок

Одна з жінок заявила, що інцидент стався 5 січня 2022 року в будинку Джейкобса. За її словами, після відмови від сексу спортсмен розлютився, ударив її по обличчю, забрав телефон і кинув його в басейн. Вона також стверджує, що Джейкобс тягнув її за волосся, кидав на ліжко та підлогу, плюнув у неї й погрожував убити.

Заявниця пояснила, що раніше не повідомляла про інцидент правоохоронцям, оскільки після нього вони залишалися друзями, а вона побоювалася, що їй не повірять. За її словами, вона звернулася до поліції, бо вважала цей випадок схожим на твердження у травневій справі.

Інша жінка розповіла поліції про конфлікт після зустрічі у квітні 2021 року. За її версією, Джейкобс схопив її за руки, притиснув до стіни та викинув її речі. Вона заявила про синці на руках і набряк біля ребер. Водночас поліція повідомила, що в записах про цей інцидент правоохоронці не зафіксували видимих травм, синців чи пошкоджень, які відповідали б фізичній сутичці.

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Третя жінка стверджує, що в травні 2022 року Джейкобс тягнув її за волосся, хапав за голову й шию, дряпав груди та забрав телефон. За її словами, вона не звернулася до поліції через побоювання депортації, оскільки на той час не була громадянкою США.

Справа та позиція захисту

Джейкобса заарештували 26 травня після інциденту з його тодішньою дівчиною, яка заявила, що він кинув її на землю. 10 вересня гравець подав заяву no contest щодо двох обвинувачень рівня проступку — побоїв і пошкодження майна.

У серпні НФЛ внесла гравця до Commissioner Exempt List, через що він пропустив перші шість матчів сезону. Ліга продовжує власне розслідування обставин травневого інциденту й може застосувати додаткові дисциплінарні заходи.

Адвокати Джейкобса назвали нові заяви непідтвердженими, давніми та такими, про які раніше не повідомляли. Вони зазначили, що прокуратура округу Браун і поліція розслідували ці твердження, а зрештою було висунуто два обвинувачення рівня проступку та укладено угоду. Green Bay Packers одразу не прокоментували оприлюднені матеріали.

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