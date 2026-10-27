Польська ролерка Юстина Тенчар виборола два золота ЧС у Парагваї — Interia Sport

Польська ролерка Юстина Тенчар здобула два золоті медалі на чемпіонаті світу з фристайл-слалому, що проходив у Парагваї. Вона перемогла в дисциплінах Classic і Battle, а перед поїздкою відкрила онлайн-збір, щоб профінансувати дорогу на змагання. Про це спортсменка розповіла в інтерв’ю Interia Sport.

Збір коштів на поїздку

Тенчар зазначила, що рішення про збір коштів їй було непросто ухвалити. За її словами, мати переконала її відкрити збір, оскільки поїздка до Парагваю була фінансово складною. Спортсменка бере участь у багатьох міжнародних турнірах протягом року, тому витрати на перельоти та участь у змаганнях є значними.

Збір зрештою дозволив зібрати всю необхідну суму. Ролерка сказала, що не отримувала негативних коментарів і відчула значну підтримку. Вона також наголосила, що для проведення збору потрібно планувати його та самостійно займатися просуванням.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перемоги у Classic і Battle

У Classic учасники виконують програму під музику у спеціальних костюмах. Судді оцінюють технічні елементи, складність трюків та їхніх поєднань, а також артистичну складову — ритм, швидкість рухів і синхронність із музикою.

Тенчар розповіла, що не очікувала здобути медалі, хоча готувалася до стартів. Вона також посідає перше місце у світовому рейтингу серед дорослих спортсменок. Тренується ролерка самостійно, без тренера: у теплий сезон проводить на заняттях п’ять-шість днів на тиждень, по дві-чотири години. Паралельно вона навчається за програмою Aviation Management і шукає спонсорів для фінансування закордонних стартів.

Світові змагання World Skate Games відбуваються раз на два роки та об’єднують представників різних ролерних дисциплін, а також скейтбордингу, велосипедного спорту й змагань на самокатах. За словами Тенчар, до Парагваю на турнір приїхали учасники приблизно з 90 країн.

Читай нас у