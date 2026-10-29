Польський тенісист Каміль Майхшак переніс операцію на коліні — Interia Sport

Польський тенісист Каміль Майхшак повідомив, що переніс операцію на коліні та проходить реабілітацію. Про це 30-річний спортсмен написав у соціальних мережах після дострокового завершення сезону через проблеми зі здоров’ям, повідомляє Interia Sport.

Реабілітація після операції

Майхшак опублікував в Instagram добірку фото останніх днів і зазначив, що операція на коліні вже позаду, а відновлення триває. Тенісист додав, що попереду на нього чекає тривалий шлях, однак він планує рухатися вперед поступово.

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Перед цим поляк знявся з турніру в Брюсселі, а згодом оголосив про передчасне завершення сезону через стан здоров’я. Востаннє він виступав на міжнародному рівні на турнірі в Шанхаї, де в матчі 1/64 фіналу поступився німцю Янніку Ганфманну з рахунком 6:7 (4), 7:6 (3), 7:6 (7).

Результати сезону

У червні Майхшак здобув свій перший титул ATP Tour, перемігши на турнірі в ’с-Гертогенбосі. У фіналі він обіграв Алекса де Мінора — 6:3, 2:6, 7:6 (5). Після цього польський тенісист піднявся на 47-ме місце рейтингу ATP, а на момент публікації матеріалу посідав 82-гу позицію.

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