Польща обіграла Ісландію 35:34 в останньому спарингу перед Євро — Interia Sport

Жіноча збірна Польщі з гандболу 24 жовтня в Катовіце, Польща, перемогла Ісландію з рахунком 35:34 у товариському матчі. Зустріч стала останньою перевіркою польської команди перед чемпіонатом Європи, повідомляє Interia Sport.

Перевага в один м’яч після першого тайму

Перший тайм завершився за рахунку 21:20 на користь польок. У дебюті жодній зі збірних не вдалося відірватися в рахунку: після десяти хвилин Ісландія вела 7:6, а згодом польська команда зрівняла рахунок — 10:10. Наприкінці першої половини господарки мали чисельну перевагу, проте суттєво збільшити відрив не змогли.

Найрезультативнішою гравчинею польської команди стала Магда Бальсам, яка закинула 10 м’ячів. Вона реалізувала всі вісім семиметрових кидків своєї збірної. Дарія Міхалак відзначилася шістьма голами, а Кароліна Коханяк — п’ятьма.

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Вирішальна кінцівка матчу

На початку другого тайму ісландки вийшли вперед, а в середині половини вели 29:27. Польська команда зрівняла рахунок, зокрема після відбитого Адріанною Плачек семиметрового кидка. За десять хвилин до завершення матчу господарки повели 33:31, а згодом збільшили перевагу до 34:32.

Останній м’яч Польщі на 60-й хвилині закинула Катажина Циган. Ісландія відповіла голом Єнсдоттір, однак зрівняти рахунок не встигла. Раніше в контрольних матчах польки поступилися Словенії 25:27 і Чехії 28:29, а також перемогли Норвегію 32:30.

Чемпіонат Європи розпочнеться на початку грудня. У першому етапі турніру збірна Польщі зіграє проти Франції, України та Фарерських островів. Ці матчі заплановані на арені «Сподек» у Катовіце.

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