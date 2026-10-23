За даними Interia Sport, президент Польського футбольного союзу Чезарій Кулеша заявив, що збірна Польщі U-15 не вийде на поле, якщо в плей-оф турніру FIFA U-15 World Cup & Festival 2026 в Азербайджані зіграє проти Росії або Білорусі.

Позицію передали FIFA

Кулеша сказав WP Sportowe Fakty, що Польський футбольний союз уже передав FIFA свою однозначну позицію. За його словами, польська команда візьме участь у турнірі, однак бойкотуватиме можливі матчі проти збірних Росії та Білорусі, які, на думку федерації, не повинні виступати в цих змаганнях.

Президент PZPN пояснив це рішення небажанням позбавляти 15-річних футболістів можливості зіграти на міжнародному турнірі. Він назвав участь у змаганнях цінним досвідом для юних гравців.

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Формат змагань

Запрошення на турнір отримала 211 федерацій, а участь підтвердили 189. На груповому етапі збірна Польщі зіграє проти Грузії, Сан-Томе і Принсіпі, Намібії, Британських Віргінських островів і Бермудських островів.

Команди заявили по 14 футболістів. Матчі відбуватимуться на полях зменшеного розміру у форматі вісім на вісім, а турнір триватиме з 24 до 30 жовтня 2026 року. Як зазначає видання, позиція PZPN пов’язана з триваючою війною Росії проти України. У березні 2022 року Польща відмовилася грати з Росією у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу в Катарі, після чого FIFA та UEFA відсторонили російську збірну.

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