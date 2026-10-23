Польща U17 розгромила Пуерто-Рико, але стала третьою у групі — Interia Sport

Жіноча збірна Польщі U17 перемогла Пуерто-Рико з рахунком 6:2 у третьому турі групового етапу чемпіонату світу в Марокко. Водночас перемога Нігерії над КНДР з рахунком 3:1 відкинула польську команду на третє місце у групі, повідомляє Interia Sport.

Перевага Польщі до перерви

Польки відкрили рахунок уже на третій хвилині завдяки Маї Леськевич. До завершення першої чверті години Зофія Буржан подвоїла перевагу команди. Вікторія Скшипчак забила на 34-й хвилині та у другій компенсованій хвилині першого тайму. На перерву польська збірна пішла за рахунку 4:0.

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Друге місце дісталося Нігерії

На 51-й хвилині Алея Ольмо скоротила відставання Пуерто-Рико. На 72-й хвилині Буржан реалізувала пенальті. У компенсований час Ольмо забила вдруге, а остаточний рахунок встановила Зофія Світала.

До цього Польща на старті турніру обіграла Нігерію з рахунком 2:1, а в другому турі поступилася КНДР — 1:6. Після перемоги над командою КНДР збірна Нігерії посіла друге місце у групі. Польська команда в наступному раунді зіграє з Японією або Бразилією, а не з Мексикою.

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