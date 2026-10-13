Польща вибила Бельгію з відбору на ЧС у серії пенальті — RMF24

У Гданську, Польща, жіноча збірна Польщі перемогла Бельгію з рахунком 3:2 у матчі-відповіді першого раунду плей-оф відбору на чемпіонат світу 2027 року в Бразилії. Після поразки польок 0:1 у першій грі долю протистояння вирішила серія пенальті, у якій господарки виграли 4:3, повідомляє RMF24.

Голи в основний час і овертаймі

Польща відкрила рахунок на 42-й хвилині: Ева Пайор забила після кутового та довела свій доробок у національній команді до 72 голів. На початку другого тайму Емі Літтел зрівняла рахунок, а на 67-й хвилині Пауліна Томашяк знову вивела польську команду вперед.

Перевага в один м’яч після 90 хвилин означала овертайм. Наприкінці його першої частини Ярне Теулінгс головою забила за Бельгію — 2:2. На 116-й хвилині Евеліна Камчик віддала передачу Пайор, яка обіграла воротарку та забила свій 73-й м’яч за збірну. Підсумкові 3:2 зрівняли рахунок за сумою двох матчів.

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Два сейви Кінги Северин

У серії пенальті Пайор не реалізувала свій удар, однак воротарка Кінга Северин відбила дві спроби бельгійок. Вирішальний пенальті виконала Наталія Паділья-Бідас, принісши Польщі перемогу 4:3.

У наступному раунді польки зіграють із переможницями пари Ірландія — Казахстан. У першому матчі цього протистояння ірландська збірна перемогла 8:0.

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