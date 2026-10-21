Польща затримала громадян Росії та Білорусі, які хотіли взяти участь у чемпіонаті світу з карате

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Польська прикордонна служба затримала 15 громадян Росії та Білорусі, які, ймовірно, намагалися потрапити на чемпіонат світу з карате серед кадетів, юніорів і спортсменів віком до 21 року. Змагання проходили в польському місті Бельсько-Бяла з 14 до 18 жовтня.

Серед затриманих — 11 громадян Білорусі та четверо росіян.

Усі вони в’їхали до Польщі за туристичними візами, що не відповідало заявленій меті їхнього перебування в країні.

Представник польської прикордонної служби Шимон Мосціцький повідомив, що затриманим видали розпорядження залишити територію Польщі протягом восьми днів.

Польська сторона заздалегідь заявила, що не допустить російських спортсменів до змагань на своїй території.

8 жовтня Польський союз карате повідомив, що представники Росії не приїдуть на чемпіонат. Віцеміністр спорту й туризму Польщі Пйотр Борис також наголосив, що країна принципово не дозволяє російським спортсменам брати участь у змаганнях на своїй території.

Організатори пояснили, що на момент завершення реєстрації російські спортсмени не були заявлені на турнір. Водночас польська сторона очікувала, що окремі представники Росії все ж спробують приїхати.

Президент Польського союзу карате Павел Полтожецький заявив, що організатори заздалегідь попереджали російську сторону про недопуск.

«Тому спортивними каналами ми заздалегідь попереджали їх, щоб вони не приїжджали», — сказав Полтожецький.

У Федерації карате Росії підтвердили, що знали про рішення польської сторони не допускати російських спортсменів до змагань. Там також заявили, що представники федерації не вирушали на турнір.

«Ми так і знали, що так буде. Тому від федерації туди ніхто не поїхав», — повідомили у федерації.

Там пояснили, що затриманих росіян вирішили видворити через використання віз, які не відповідали меті їхньої поїздки.

За словами представників федерації, вони «в’їхали за нецільовими візами».

Імена громадян Росії, яким наказали залишити Польщу, офіційно не оприлюднили.

Серед людей, які хотіли потрапити на змагання, могли бути вихованці російської школи карате «Орел-Карат».

За інформацією журналістів, керівництво цієї школи організовує допомогу російським військовим, а також зустрічі учасників війни проти України з дітьми.

Раніше російський окупант і чемпіон світу з карате Максим Бахарєв, який втратив всі кінцівки під час війни з Україною, висловив своє невдоволення відсутністю підтримки від російського суспільства для військових.

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