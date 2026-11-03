Польща зіграє з Фінляндією, Північною Ірландією та Білоруссю — Interia Sport

Жіноча збірна Польщі з футболу зіграє з Фінляндією, Північною Ірландією та Білоруссю в групі B3 Ліги націй 2027 року. Польська команда потрапила до першого кошика Ліги B, повідомляє Interia Sport.

Склад групи B3

Фінляндія потрапила до групи Польщі з другого кошика, Північна Ірландія — з третього, а Білорусь — із четвертого. Завдяки посіву до першого кошика польська збірна не могла зустрітися на цьому етапі зі Словенією, Сербією та Україною.

У 2025 році польки вже грали з Північною Ірландією в Лізі націй і здобули дві перемоги — 2:0 та 4:0. Як зазначає видання, матч польської команди проти Білорусі може відбутися на нейтральному полі.

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Плейоф за чемпіонат світу

Перед стартом нового розіграшу Ліги націй польська команда продовжує боротьбу за вихід на чемпіонат світу. У першому раунді плейоф польки відіграли поразку 0:1 від Бельгії у першій зустрічі, а в матчі-відповіді довели протистояння до серії пенальті та перемогли.

На початку грудня збірна Польщі проведе двоматчеве протистояння з Ірландією. За даними видання, для прямого виходу на світову першість полькам потрібно перемогти суперниць, а також розраховувати на перемогу однієї з команд, що розташовані нижче в рейтингу: України, Уельсу, Шотландії, Фінляндії, Португалії або Швейцарії.

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