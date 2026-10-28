Польща зможе заявити шістьох стрибунів на перші етапи Кубка світу — Interia Sport

Польща зможе заявити шістьох спортсменів на п’ять перших етапів Кубка світу зі стрибків на лижах сезону 2026/27, який стартує у другій половині листопада в Ліллегаммері, Норвегія. Додаткове місце польська збірна отримала завдяки срібній медалі Кацпера Томасьяка на чемпіонаті світу серед юніорів, за даними Interia Sport, яке посилається на Skijumping.pl.

Квоти на старт сезону

Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду оновила стартові квоти після завершення літнього сезону. Вони діятимуть на змаганнях у Ліллегаммері, Руці, Віслі, Тітізеє-Нойштадті та Енгельберзі — до передріздвяного етапу у Швейцарії.

Найбільшу квоту на ці турніри має Австрія — сім спортсменів. Команда здобула два додаткові місця: одне завдяки результатам Клеменса Айгнера в другому періоді Літнього континентального кубка, ще одне — завдяки золотій медалі Штефана Ембахера на юніорському чемпіонаті світу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

По шість стрибунів можуть заявити Польща та Німеччина. Німецька квота збільшилася завдяки успіхам Бена Байєра в Літньому континентальному кубку.

Розподіл місць між збірними

Японія, Норвегія, Швейцарія та США матимуть по п’ять місць. Швейцарці отримали додаткову квоту завдяки виступам Грегора Дешвандена в Літньому континентальному кубку, а американці — завдяки бронзі Джейсона Колбі на юніорському чемпіонаті світу.

Естонія, Фінляндія, Казахстан і Словенія зможуть заявити по чотири спортсмени. Болгарія, Чехія та Франція матимуть по три місця на етапах у Ліллегаммері та Руці, а на змаганнях у Віслі, Тітізеє-Нойштадті й Енгельберзі — по два. Для решти країн квота становитиме двох стрибунів на перших двох вікендах і одного — на наступних трьох.

Читай нас у