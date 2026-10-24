Польща знялася з міксту LGP у Клінгенталі через стан Наталії Словік — Interia Sport

Збірна Польщі не виступить у недільному командному змішаному турнірі Літнього Гран-прі зі стрибків на лижах у Клінгенталі, Німеччина. Причиною стала слабкість Наталії Словік після проблем зі шлунком, які спортсменка мала у п’ятницю, повідомляє Interia Sport.

Немає заміни у складі

За даними Skijumping.pl, які наводить Interia Sport, штаб жіночої збірної Польщі повідомив про суттєве ослаблення 21-річної Словік. Тренери вирішили не ризикувати її здоров’ям. У Клінгенталі немає іншої польської стрибунки, яка могла б замінити Словік та укомплектувати команду з чотирьох учасників для змішаного турніру.

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Результати індивідуального турніру

У суботу, 24 жовтня, на Sparkasse Vogtland Arena відбувся індивідуальний турнір Літнього Гран-прі. Клеменс Йоняк завершив змагання на подіумі. Кацпер Томасьяк, якого в польській команді вважали одним із головних претендентів на високий результат, посів сьоме місце.

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