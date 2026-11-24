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Колишній головний тренер національної збірної України з хокею Олександр Сеуканд помер у віці 75 років.

Причину смерті тренера наразі не розголошують. Водночас у Хокейній Спільноті України у Facebook стверджують, що Сеуканд пішов із життя ще 21 жовтня, однак широкого розголосу ця інформація набула лише тепер.

Сеуканд працював із національною командою України з 1999 до 2009 року, зробивши перерву у 2007-му. Спочатку він обіймав посаду старшого тренера, а згодом став головним наставником збірної.

Саме під його керівництвом українська команда вперше і поки що востаннє виступила на зимових Олімпійських іграх. На турнірі 2002 року в американському Солт-Лейк-Сіті збірна України посіла десяте місце.

Крім того, у період із 1999-го до 2007 року українські хокеїсти виступали в елітному дивізіоні чемпіонату світу.

Найбільшу частину клубної тренерської кар'єри Олександр Сеуканд присвятив київському «Соколу», який очолював із 1994 до 2011 року. Разом із командою він 11 разів ставав чемпіоном України.

Після роботи в «Соколі» фахівець тренував «Компаньйон-Нафтогаз», який привів до чемпіонства у 2014 році, донецький «Дженералз» та харківське «Динамо».

Останнім місцем роботи Сеукандa був саме харківський клуб, який він залишив у 2019 році.

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