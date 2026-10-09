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Колишній нападник збірної Камеруну з футболу Жан Манга-Онгене помер на 81-му році життя.

Манга-Онгене всю професійну кар’єру провів у складі камерунського клубу «Канон Яунде».

Разом із командою він шість разів ставав чемпіоном Камеруну та вигравав національний кубок. Крім того, футболіст тричі здобував перемогу в африканській Лізі чемпіонів.

У складі національної збірної Камеруну Жан Манга-Онгене досяг успіху на Кубку африканських націй. У 1972 році він став бронзовим призером турніру.

У 1980 році футболіста визнали найкращим гравцем Африки.

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До заходу також долучився німецький власник компанії «ЕкоНива» Штефан Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії.

У 2025 році Дюрр отримав російський державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Нагороду йому вручив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв за дорученням президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомила пресслужба Федерації футболу Камеруну.

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